Додано: Суб 09 лис, 2019 14:20

2XL написав: TASCOMBANK написав:

Доброе утро, извините, но представитель банка на форуме, не занимается такими вопросами как "а повысьте мне кредитный лимит", для этого Вам необходимо обращаться в отделение банка. Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка, увеличение кредитного лимита по этому продукту маловероятно.

Не извиняю.

Продукт выводиться, но это не помешало снять абонплату ДО окончания бесплатного периода в 365 дней. Возвращать её вы от лица банка отказались. По этой причине вам было предложено поднять КЛ по карте согласно заявке в отделении, по которой так же ответа не последовало. Вас там всех обучают отмалчиваться?

Я хочу отметить, что обслуживанием и кредитным лимитом банк не делает абсолютно никакого одолжения. По этому не нужно игнорировать никакие обращения. Если не понятен из смысл - переспросите, с короной будет всё в порядке. Не извиняю.Продукт выводиться, но это не помешало снять абонплату ДО окончания бесплатного периода в 365 дней. Возвращать её вы от лица банка отказались. По этой причине вам было предложено поднять КЛ по карте согласно заявке в отделении, по которой так же ответа не последовало. Вас там всех обучают отмалчиваться?Я хочу отметить, что обслуживанием и кредитным лимитом банк не делает абсолютно никакого одолжения. По этому не нужно игнорировать никакие обращения. Если не понятен из смысл - переспросите, с короной будет всё в порядке.

Я полностью согласен с Вами что, предоставляя платный продукт, банк обязан быть более лояльным к клиенту. Я также возмущен, что банк стал снимать абонплату практически на месяц раньше не спросив на то согласия клиента, а подменяя операции. Но что касается лимита, как говорится готовь сани летом. Еше в конце августа как только разрешили подавать заявки я пошел в отделение с ультимативной просьбой о поднятии лимита. На сколько это сработало, банк тянул с ответом полтора месяца, но заявку на поднятие выполнил. И я продлил сотрудничество по продукту еще на год. В прошлом году я в начале октября закрыл старый Викенд, чтоб в ноябре открыть новый. Что там было 5т. что на новом дали 5, сейчас утроили. Но уже все гривневые депозиты из банка перетекли.