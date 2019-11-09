... на обратной стороне нет реквизитов - все данные только в приложении...
Т.е. накупили заготовок пачку и в МАБе меняй номера, а следующую заготовку выдавать, когда эта сотрется - выгода на лицо Чем тогда такая "карта" отличается от виртуальной? В такой есть номер и все остальное в NFC, так что при окончании срока карты, нужно перепрошивать его.
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