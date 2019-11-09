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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3020302130223023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:41

  Anadonta написав:Son of Sun

У нас это выглядит вот так:

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=766013f7e385088c715a7aec939996e0

... на обратной стороне нет реквизитов - все данные только в приложении...

Т.е. накупили заготовок пачку и в МАБе меняй номера, а следующую заготовку выдавать, когда эта сотрется - выгода на лицо :)
Чем тогда такая "карта" отличается от виртуальной? В такой есть номер и все остальное в NFC, так что при окончании срока карты, нужно перепрошивать его.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 526
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:27

Re: ТАСКОМБАНК

  dr_morgenstern написав:именной бесконтакт Б5 по акции

А что это за акция, можно ссылочку?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 355
З нами з: 09.03.14
Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:00

[quote="4790986:ukrprom2014"][quote="4789449:dr_morgenstern"]именной бесконтакт Б5 по акции[/quote]
А что это за акция, можно ссылочку?[/quote]
В ней уже нет смысла
То акции выдавали бесплатные карты до 10 ноября
Flamingo
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Повідомлень: 3229
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Подякував: 51 раз.
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  #<1 ... 3020302130223023
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