... на обратной стороне нет реквизитов - все данные только в приложении...
Т.е. накупили заготовок пачку и в МАБе меняй номера, а следующую заготовку выдавать, когда эта сотрется - выгода на лицо Чем тогда такая "карта" отличается от виртуальной? В такой есть номер и все остальное в NFC, так что при окончании срока карты, нужно перепрошивать его.
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[quote="4790986:ukrprom2014"][quote="4789449:dr_morgenstern"]именной бесконтакт Б5 по акции[/quote] А что это за акция, можно ссылочку?[/quote] В ней уже нет смысла То акции выдавали бесплатные карты до 10 ноября
dr_morgenstern написав:именной бесконтакт Б5 по акции
А что это за акция, можно ссылочку?
зазвичай на чорну пятніцу влаштовують всякі танці-пляскі-акції, так що вже скоро. -- Чорна п'ятниця не є офіційним святом, але багато працівників у цей день беруть відгул, за винятком співробітників роздрібної торгівлі, оскільки в цей день потік покупців істотно зростає. У Чорну п'ятницю магазини відкриваються дуже рано — близько 5-ї ранку, а деякі найбільші торговельні мережі — навіть опівночі. Першим покупцям пропонують серйозні знижки — це робиться для того, щоб залучити якомога більше покупців. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%86%D1%8F