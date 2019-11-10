... на обратной стороне нет реквизитов - все данные только в приложении...
Т.е. накупили заготовок пачку и в МАБе меняй номера, а следующую заготовку выдавать, когда эта сотрется - выгода на лицо Чем тогда такая "карта" отличается от виртуальной? В такой есть номер и все остальное в NFC, так что при окончании срока карты, нужно перепрошивать его.
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[quote="4790986:ukrprom2014"][quote="4789449:dr_morgenstern"]именной бесконтакт Б5 по акции[/quote] А что это за акция, можно ссылочку?[/quote] В ней уже нет смысла То акции выдавали бесплатные карты до 10 ноября
dr_morgenstern написав:именной бесконтакт Б5 по акции
А что это за акция, можно ссылочку?
зазвичай на чорну пятніцу влаштовують всякі танці-пляскі-акції, так що вже скоро. -- Чорна п'ятниця не є офіційним святом, але багато працівників у цей день беруть відгул, за винятком співробітників роздрібної торгівлі, оскільки в цей день потік покупців істотно зростає. У Чорну п'ятницю магазини відкриваються дуже рано — близько 5-ї ранку, а деякі найбільші торговельні мережі — навіть опівночі. Першим покупцям пропонують серйозні знижки — це робиться для того, щоб залучити якомога більше покупців. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%86%D1%8F
Vorlon написав:Решительно не представляю, что там постоянно можно брать...
Например "хлаоми" . Свой я там брал. И следующий уже присмотрел - с NFC . Как раз в понедельник будут хорошие скидки. Хотя вот последняя "заграница" меня просто шокировала на предмет "широты охвата оплаты телепоном" - в маленькой жаркой стране терминалов полно (даже в передвижных тэйк эвеях причем с МСС мебельного магазина - но то таке), а чтобы хоть раз карту по бесконтакту провели - ни разу не видел. Но самое чудное в стационарных магазинах - после "прокатывания" карты в терминале кассир еще вручную в компе в спец.форме вводит полный номер карты и срок ее действия. Еще бы СВВ ввели и был бы полный алес . Я поначалу чувствовал себя крайне неуютно - потом понял что так у них все настроено и без введения карты чек просто не печатается. И страна вроде не отсталая - в списке офшоров не последняя, и европейцев с картами - полно - французов вообще - валом - в стране второй язык после английского французский - но в разговоре он у них основной - так, что лягушатники там как дома. А вот бесконтакт не развит не то, что на уровне телепона, но даже контаХтлессные карты чипом платят с "контрольным выстрелом" данных через комп. Так что там без физической карты делать просто нечего. Кстати и с "новомодными штучками без эмбоссинга" от Аллы, Мони и грядущей от СоСо - тоже.
Чтобы он вводили, если бы вы им новый трэвел от альфы дали
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7