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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3020302130223023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:41

  Anadonta написав:Son of Sun

У нас это выглядит вот так:

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=766013f7e385088c715a7aec939996e0

... на обратной стороне нет реквизитов - все данные только в приложении...

Т.е. накупили заготовок пачку и в МАБе меняй номера, а следующую заготовку выдавать, когда эта сотрется - выгода на лицо :)
Чем тогда такая "карта" отличается от виртуальной? В такой есть номер и все остальное в NFC, так что при окончании срока карты, нужно перепрошивать его.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:27

Re: ТАСКОМБАНК

  dr_morgenstern написав:именной бесконтакт Б5 по акции

А что это за акция, можно ссылочку?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:00

[quote="4790986:ukrprom2014"][quote="4789449:dr_morgenstern"]именной бесконтакт Б5 по акции[/quote]
А что это за акция, можно ссылочку?[/quote]
В ней уже нет смысла
То акции выдавали бесплатные карты до 10 ноября
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:35

Долларовая Б5

Не могу найти в договоре- Долларовая Б5 -на остаток вообще нет процента?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:40

Re: ТАСКОМБАНК

Rack написав:Не могу найти в договоре- Долларовая Б5 -на остаток вообще нет процента?

Нема. Ні на долар , ні на євро . Є ощадні депо з дико низьким % - 0,10 річних :) і то в доларовому
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:41

  ukrprom2014 написав:
  dr_morgenstern написав:именной бесконтакт Б5 по акции

А что это за акция, можно ссылочку?


зазвичай на чорну пятніцу влаштовують всякі танці-пляскі-акції, так що вже скоро.
--
Чорна п'ятниця не є офіційним святом, але багато працівників у цей день беруть відгул, за винятком співробітників роздрібної торгівлі, оскільки в цей день потік покупців істотно зростає. У Чорну п'ятницю магазини відкриваються дуже рано — близько 5-ї ранку, а деякі найбільші торговельні мережі — навіть опівночі. Першим покупцям пропонують серйозні знижки — це робиться для того, щоб залучити якомога більше покупців.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:43

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:Є ощадні депо з дико низьким % - 0,10 річних :) і то в доларовому
И то на первые $100 ставка очень и очень смешная.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:37

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Решительно не представляю, что там постоянно можно брать...
Например "хлаоми" ;). Свой я там брал. И следующий уже присмотрел - с NFC ;). Как раз в понедельник будут хорошие скидки.
Хотя вот последняя "заграница" меня просто шокировала на предмет "широты охвата оплаты телепоном" - в маленькой жаркой стране терминалов полно (даже в передвижных тэйк эвеях причем с МСС мебельного магазина - но то таке), а чтобы хоть раз карту по бесконтакту провели - ни разу не видел. Но самое чудное в стационарных магазинах - после "прокатывания" карты в терминале кассир еще вручную в компе в спец.форме вводит полный номер карты и срок ее действия. Еще бы СВВ ввели и был бы полный алес :evil: . Я поначалу чувствовал себя крайне неуютно :oops: - потом понял что так у них все настроено и без введения карты чек просто не печатается. И страна вроде не отсталая - в списке офшоров не последняя, и европейцев с картами - полно - французов вообще - валом - в стране второй язык после английского французский - но в разговоре он у них основной - так, что лягушатники там как дома. А вот бесконтакт не развит не то, что на уровне телепона, но даже контаХтлессные карты чипом платят с "контрольным выстрелом" данных через комп. Так что там без физической карты делать просто нечего. Кстати и с "новомодными штучками без эмбоссинга" от Аллы, Мони и грядущей от СоСо - тоже.

Чтобы он вводили, если бы вы им новый трэвел от альфы дали :)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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