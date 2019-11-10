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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:47

  egorek написав:Пришла смс о 17,5проц. по депозитам. В тастую стоит 16 процентов на год с ежемесячной выплатой. Кто что об этом знает?

Інформацію можна знайти у абсолютно неочікуваному місці - на сайті банку
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_06.11.2019.pdf
Ще є надбавки у розділі "Переваги" https://tascombank.ua/you/deposits/stabilnyi
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:56

  klug написав:
  egorek написав:Пришла смс о 17,5проц. по депозитам. В тастую стоит 16 процентов на год с ежемесячной выплатой. Кто что об этом знает?

Інформацію можна знайти у абсолютно неочікуваному місці - на сайті банку
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_06.11.2019.pdf
Ще є надбавки у розділі "Переваги" https://tascombank.ua/you/deposits/stabilnyi

Да, спасибо. А открывается только в отделении и пополняется тоже.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:58

jay2004 За моно и А я знаю. В этом случае интересует именно ТАСя
egorek
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:06

Re: ТАСКОМБАНК

  egorek написав:Пришла смс о 17,5проц. по депозитам. В тастую стоит 16 процентов на год с ежемесячной выплатой. Кто что об этом знает?


Вам такое пришло?
Мне пришло аналогичное, но + в1дсотки 2 рази/мисяць.
Немного волнует сия проблема. Если нечего не поменяется - буду мигрировать в ПУМБ.

На вопрос а как же Моно, Универсал и Брати?
Там уже везде по хфонду.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:28

А что в ПУМБе?
Востаннє редагувалось jay2004 в Пон 11 лис, 2019 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:30

Re: ТАСКОМБАНК

Господа, а как по феншую перелить почти фонд из таси в ашку? Уж очень кишмиша хочется.. По р2р выход платный уже вроде. А другими вариантами не пользовался..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:31

  логан1919 написав:Господа, а как по феншую перелить почти фонд из таси в ашку? Уж очень кишмиша хочется.. По р2р выход платный уже вроде. А другими вариантами не пользовался..


Через Моню.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:39

  jay2004 написав:
  логан1919 написав:Господа, а как по феншую перелить почти фонд из таси в ашку? Уж очень кишмиша хочется.. По р2р выход платный уже вроде. А другими вариантами не пользовался..


Через Моню.

Но переливая "под фонд" и блок словить мона :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:44

  логан1919 написав:Господа, а как по феншую перелить почти фонд из таси в ашку? Уж очень кишмиша хочется.. По р2р выход платный уже вроде. А другими вариантами не пользовался..


через Плативку (на стороне ААллі)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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