Інформацію можна знайти у абсолютно неочікуваному місці - на сайті банку
Ще є надбавки у розділі "Переваги"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:47
Інформацію можна знайти у абсолютно неочікуваному місці - на сайті банку
Ще є надбавки у розділі "Переваги"
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:56
Да, спасибо. А открывается только в отделении и пополняется тоже.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:06
Re: ТАСКОМБАНК
Вам такое пришло?
Мне пришло аналогичное, но + в1дсотки 2 рази/мисяць.
Немного волнует сия проблема. Если нечего не поменяется - буду мигрировать в ПУМБ.
На вопрос а как же Моно, Универсал и Брати?
Там уже везде по хфонду.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:28
А что в ПУМБе?
Востаннє редагувалось jay2004 в Пон 11 лис, 2019 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 17:30
Re: ТАСКОМБАНК
Господа, а как по феншую перелить почти фонд из таси в ашку? Уж очень кишмиша хочется.. По р2р выход платный уже вроде. А другими вариантами не пользовался..
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:31
Через Моню.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:39
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:44
через Плативку (на стороне ААллі)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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