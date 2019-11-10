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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:06
jay2004 написав: egorek написав:
Пришла смс о 17,5проц. по депозитам. В тастую стоит 16 процентов на год с ежемесячной выплатой. Кто что об этом знает?
Стоит:
1) Універсал - 18,75%
2) Моно - 18,5%
3) А-банк - 18,5% + 0,5% кешбек.
Или в ТАСЕ на Прибыльный (19%), если год назад делали заготовки.
Есть еще мисто с 18.5% ежемес, от 200к. Но мутноватая конторка
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