Есть еще мисто с 18.5% ежемес, от 200к. Но мутноватая конторка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:06
Есть еще мисто с 18.5% ежемес, от 200к. Но мутноватая конторка
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:18
В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:57
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