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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:06

  jay2004 написав:
  egorek написав:Пришла смс о 17,5проц. по депозитам. В тастую стоит 16 процентов на год с ежемесячной выплатой. Кто что об этом знает?


Стоит:
1) Універсал - 18,75%
2) Моно - 18,5%
3) А-банк - 18,5% + 0,5% кешбек.

Или в ТАСЕ на Прибыльный (19%), если год назад делали заготовки. :wink:
Есть еще мисто с 18.5% ежемес, от 200к. Но мутноватая конторка
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:18

В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:57

  Квесторе_поверніться написав:В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.

А як через Телеграм?
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:06

  slasva написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.

А як через Телеграм?


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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:58

  2XL написав:
Искатель написав:ТАС - это не Альфа.
После такого заявления в адрес работников Альфы их представитель на форуме уже б пообещал разобраться и принять меры, при этом извинившись за своих сотрудников. Как минимум.
А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.
Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.

Добавлю про игнорирование личных сообщений. Никогда за всю историю форума ни один из представителей не позволял себе так вымораживаться.

Это тут так принято, зачастую не удобные сообщения, тупо удаляются, под видом имитации модерирования.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:09

  Son of Sun написав:У кого-то есть такое чудо уже?
Мне показывали новую карту Визы, на которой на лицевой части ничего нет, а сзади красивенько напечатаны все атрибуты карты.
Например:
https://www.nexusmutual.com.au/siteasse ... header.jpg
https://techcrunch.com/wp-content/uploa ... 390&crop=1
https://content.fortune.com/wp-content/ ... -49-pm.png

Есть.
  sauvignon написав:Клиентоориентированность, которую мы заслужили.
Зображення

Врядлли поймет.
Maksi2
 
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