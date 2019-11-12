Додано: Пон 11 лис, 2019 19:18

В Комси2 так просто 18.75% не вийде.

Гарантовано 18.5% через Телеграм.

Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.

1. + від 0,25%.

2. + від 200 грн.