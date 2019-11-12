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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:06

  jay2004 написав:
  egorek написав:Пришла смс о 17,5проц. по депозитам. В тастую стоит 16 процентов на год с ежемесячной выплатой. Кто что об этом знает?


Стоит:
1) Універсал - 18,75%
2) Моно - 18,5%
3) А-банк - 18,5% + 0,5% кешбек.

Или в ТАСЕ на Прибыльный (19%), если год назад делали заготовки. :wink:
Есть еще мисто с 18.5% ежемес, от 200к. Но мутноватая конторка
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:18

В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:57

  Квесторе_поверніться написав:В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.

А як через Телеграм?
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:06

  slasva написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.

А як через Телеграм?


Смартфон - Телеграм - Універсал Чат-Бот - Фінансова інформація... і так далі.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:09

  Son of Sun написав:У кого-то есть такое чудо уже?
Мне показывали новую карту Визы, на которой на лицевой части ничего нет, а сзади красивенько напечатаны все атрибуты карты.
Например:
https://www.nexusmutual.com.au/siteasse ... header.jpg
https://techcrunch.com/wp-content/uploa ... 390&crop=1
https://content.fortune.com/wp-content/ ... -49-pm.png

Есть.
  sauvignon написав:Клиентоориентированность, которую мы заслужили.
Зображення

Врядлли поймет.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:18

  Flamingo написав:И тут я понял, что даже при нынешних "подешевевших" условиях выпуска ни Трэвел от Аллы, ни тем более дорогущая платина от Мони - мне просто не пригодятся.

напишите это на ветке аллы офпреду. что бы они реализовали возможность выбора для клиента - эмбосированная карта или нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:37

А лотерею в Комси2 запускати до укладення депо від 10000 чи після?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:44

  Квесторе_поверніться написав:А лотерею в Комси2 запускати до укладення депо від 10000 чи після?


До. І строк дії лотереї - один календарний місяць.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:15

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А лотерею в Комси2 запускати до укладення депо від 10000 чи після?


До. І строк дії лотереї - один календарний місяць.

Дякую за інфо. А як виграш 200 чи 500 грн видають?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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