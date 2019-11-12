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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:06
jay2004 написав: egorek написав:
Пришла смс о 17,5проц. по депозитам. В тастую стоит 16 процентов на год с ежемесячной выплатой. Кто что об этом знает?
Стоит:
1) Універсал - 18,75%
2) Моно - 18,5%
3) А-банк - 18,5% + 0,5% кешбек.
Или в ТАСЕ на Прибыльный (19%), если год назад делали заготовки.
Есть еще мисто с 18.5% ежемес, от 200к. Но мутноватая конторка
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:18
В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 11 лис, 2019 20:57
Квесторе_поверніться написав:
В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.
А як через Телеграм?
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slasva
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:06
slasva написав: Квесторе_поверніться написав:
В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.
А як через Телеграм?
Смартфон - Телеграм - Універсал Чат-Бот - Фінансова інформація... і так далі.
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jay2004
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:09
Есть.
sauvignon написав:
Клиентоориентированность, которую мы заслужили.
Врядлли поймет.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:18
Flamingo написав:
И тут я понял, что даже при нынешних "подешевевших" условиях выпуска ни Трэвел от Аллы, ни тем более дорогущая платина от Мони - мне просто не пригодятся.
напишите это на ветке аллы офпреду. что бы они реализовали возможность выбора для клиента - эмбосированная карта или нет.
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mephala
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:37
А лотерею в Комси2 запускати до укладення депо від 10000 чи після?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:44
Квесторе_поверніться написав:
А лотерею в Комси2 запускати до
укладення депо від 10000 чи після
?
До. І строк дії лотереї - один календарний місяць.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:15
jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав:
А лотерею в Комси2 запускати до
укладення депо від 10000 чи після
?
До. І строк дії лотереї - один календарний місяць.
Дякую за інфо. А як виграш 200 чи 500 грн видають?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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