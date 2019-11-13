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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3024302530263027>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:14

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:P.S. Завтра буду размещатся - могу отписатся о результатах.

просвітіть, оформлення через бот можливе лише при наявності картки універсалу і рахунку в банку ? це, щоб не йти у відділення і отримати + 0,5%
але тоді момент - як дистанційно спрацює лотерея ?
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:18

  stas_rst написав:
  jay2004 написав:P.S. Завтра буду размещатся - могу отписатся о результатах.

просвітіть, оформлення через бот можливе лише при наявності картки універсалу і рахунку в банку ?
Дякую


Так. На карту Універсалу заганяємо 10к гривень і відкриваємо в Телеграмі: 18,0% + 0,5% (Телеграм) + 0,25%+ або 200 - 1000 грн (лотерея). Загалом - 18,75+%.

Більше подробиць в профільній гілці.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:32

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Загалом - 18,75+%.

Від 18,75.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:36

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Загалом - 18,75+%.

Від 18,75.


Плюс значить, що може бути і будь-яка цифра, навіть 23,5% (якщо мегаповезе). Або 1000 грн (10%), яку я, до речі, вже витягнув :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:40

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Так. На карту Універсалу заганяємо 10к гривень і відкриваємо в Телеграмі: 18,0% + 0,5% (Телеграм) + 0,25%+ або 200 - 1000 грн. Загалом - 18,5%.

Дякую. Останнє (або чергове) запитання :) при оформленні депо видають пластик під депозит. ГЛ запевнила, що вхід і вихід - без комісії. Але дуже невпевнено ... довго уточняли, чи є комісія при зарахуванні з моно на нову карту універсалу (на старті намалювали 5 гривень, доуточнили і гордо повідомили - коміса нема :) ).
Чи є ще якісь поради щодо послідовності дій і правильності зарахування коштів під депо ? Можна в ПП.
Дякую ще раз !!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:58

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:Чи є ще якісь поради щодо послідовності дій і правильності зарахування коштів під депо ?

З СоСо СЕПом швидко заходять...перевірено на практиці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:00

  stas_rst написав:Дякую. Останнє (або чергове) запитання :) при оформленні депо видають пластик під депозит.
Так, видавали під відкриття депо (Виза Платинум, станом на березень 2019) .
Вам рекомендую, звернутися у відділення і відкрити депо початкове на 1000 грн і вам видадуть пластик + поточний рахунок зроблять + ІБ відкриєте (доба потрібна на підтяжку всіх данних). І Ви - будете готові до Великих Звершень :wink: .

ГЛ запевнила, що вхід і вихід - без комісії. Але дуже невпевнено ... довго уточняли, чи є комісія при зарахуванні з моно на нову карту універсалу (на старті намалювали 5 гривень, доуточнили і гордо повідомили - коміса нема :) ).

Все робиться без коміса (вхід-вихід)/ ну звісно, що справжній свинорил має мати в рукаві карту Моні, а краще декілька!; закриття депо (виплата) - день-в день!

Чи є ще якісь поради щодо послідовності дій і правильності зарахування коштів під депо ? Можна в ПП.
Дякую ще раз !!!


Начебто, все вище описав :wink: ну і плюсуйте, не жаднічайте :!: !
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:01

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Загалом - 18,75+%.

Від 18,75.


Плюс значить, що може бути і будь-яка цифра, навіть 23,5% (якщо мегаповезе). Або 1000 грн (10%), яку я, до речі, вже витягнув :wink:

То Вас можна привітати...Ви везунчик. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:04

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:ну і плюсуйте, не жаднічайте

Нашо Вам ті +...он кажуть через 30 днів коли Комса2 виплатить 1000 грн ше можна раз взяти участь в розиграші і Везунчикам знову капне 1000 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:04

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
Плюс значить, що може бути і будь-яка цифра, навіть 23,5% (якщо мегаповезе). Або 1000 грн (10%), яку я, до речі, вже витягнув :wink:

То Вас можна привітати...Ви везунчик. :)


Везіння - це 75% наполегливої праці + 25% неймовірного бажання.
Але ж це тільки весна, а курей рахують по осені :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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