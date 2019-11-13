просвітіть, оформлення через бот можливе лише при наявності картки універсалу і рахунку в банку ? це, щоб не йти у відділення і отримати + 0,5%
але тоді момент - як дистанційно спрацює лотерея ?
Дякую
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:14
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:18
Так. На карту Універсалу заганяємо 10к гривень і відкриваємо в Телеграмі: 18,0% + 0,5% (Телеграм) + 0,25%+ або 200 - 1000 грн (лотерея). Загалом - 18,75+%.
Більше подробиць в профільній гілці.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:32
Re: ТАСКОМБАНК
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:36
Плюс значить, що може бути і будь-яка цифра, навіть 23,5% (якщо мегаповезе). Або 1000 грн (10%), яку я, до речі, вже витягнув
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:40
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую. Останнє (або чергове) запитання при оформленні депо видають пластик під депозит. ГЛ запевнила, що вхід і вихід - без комісії. Але дуже невпевнено ... довго уточняли, чи є комісія при зарахуванні з моно на нову карту універсалу (на старті намалювали 5 гривень, доуточнили і гордо повідомили - коміса нема ).
Чи є ще якісь поради щодо послідовності дій і правильності зарахування коштів під депо ? Можна в ПП.
Дякую ще раз !!!
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:58
Re: ТАСКОМБАНК
З СоСо СЕПом швидко заходять...перевірено на практиці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:00
Так, видавали під відкриття депо (Виза Платинум, станом на березень 2019) .
Вам рекомендую, звернутися у відділення і відкрити депо початкове на 1000 грн і вам видадуть пластик + поточний рахунок зроблять + ІБ відкриєте (доба потрібна на підтяжку всіх данних). І Ви - будете готові до Великих Звершень .
Все робиться без коміса (вхід-вихід)/ ну звісно, що справжній свинорил має мати в рукаві карту Моні, а краще декілька!; закриття депо (виплата) - день-в день!
Начебто, все вище описав ну і плюсуйте, не жаднічайте !
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:01
То Вас можна привітати...Ви везунчик.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:04
Re: ТАСКОМБАНК
Нашо Вам ті +...он кажуть через 30 днів коли Комса2 виплатить 1000 грн ше можна раз взяти участь в розиграші і Везунчикам знову капне 1000 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:04
Везіння - це 75% наполегливої праці + 25% неймовірного бажання.
Але ж це тільки весна, а курей рахують по осені
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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