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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3024302530263027

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:08

Re: ТАСКОМБАНК

хотел сегодня купить уе в кассе - ответ очевиден: баксов нет!. Начали мне напаривать 3-х месячный депозит, хотя у них есть на месяц. Я говорю - у вас есть месячный депо, давайте его оформим, а они мне заявляют: месячный депо - это если чисто доллары ложить, а не грн конвертировать в уе по сегодняшнему курсу.....Большего бреда я еще не слышал, походу этот банк пробил дно. Я уже молчу что в том отделении ВСЕГО 1 кассир и 1 оператор. Такого даже в ПРИВАТЕ уже НЕТ!!!!! Курсы у ТАСа сладкие, а обслуживание - реально как в ощаде!
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:09

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:ну і плюсуйте, не жаднічайте

Нашо Вам ті +...


Я вже другий раз чую від Вас "дякую", а плюсик хочу саме від Вас. Ви такі жадібні на них :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:10

  greenback1996 написав:хотел сегодня купить уе в кассе - ответ очевиден: баксов нет!. Начали мне напаривать 3-х месячный депозит, хотя у них есть на месяц. Я говорю - у вас есть месячный депо, давайте его оформим, а они мне заявляют: месячный депо - это если чисто доллары ложить, а не грн конвертировать в уе по сегодняшнему курсу.....Большего бреда я еще не слышал, походу этот банк пробил дно. Я уже молчу что в том отделении ВСЕГО 1 кассир и 1 оператор. Такого даже в ПРИВАТЕ уже НЕТ!!!!! Курсы у ТАСа сладкие, а обслуживание - реально как в ощаде!

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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:13

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Начебто, все вище описав ну і плюсуйте, не жаднічайте !

три штуки влупив :)
ПП далі
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:13

Квесторе_поверніться
нет, с этим банком до сегодняшнего не сотрудничал, но наслышан о сладких курсах,пришлось открывать депо на 3 мес, но чую меня развели.....Мне кажется что и на месяц могли бы валютный депо открыть! Но они категорически отказались это делать, подлецы. А в брошюре по депо был указан месячный валютный депо.... :cry:
Востаннє редагувалось greenback1996 в Сер 13 лис, 2019 19:15, всього редагувалось 1 раз.
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:14

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:ну і плюсуйте, не жаднічайте

Нашо Вам ті +...


Я вже другий раз чую від Вас "дякую", а плюсик хочу саме від Вас. Ви такі жадібні на них :wink:

+ ставлю у виняткових випадках.
Один поставив як память про покійного ДС з валютної гілки...земля йому пухом. :(
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:23

Квесторе_поверніться

Я думав - Квестору :wink: .
Ну, тоді, забираю своє прохання назад.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:26

  greenback1996 написав:хотел сегодня купить уе в кассе - ответ очевиден: баксов нет!.


Вчера покупал баксы в кассе отделения (Киев, Чоколовский б-р.) по 24.54, проблем не возникло.
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:32

  jay2004 написав:Квесторе_поверніться

Я думав - Квестору :wink: .
Ну, тоді, забираю своє прохання назад.

Квестору здоровячка і всіх гараздів...він був тут найкращий в свій час.
Покійний ДС і Фунтік тех були в трійці лідерів після опитування.
Зараз чомусь портал не проводить таких опитувань а вручає ордени. :)
Орденоносці теж шановні форумчани...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:15

  greenback1996 написав:Квесторе_поверніться
нет, с этим банком до сегодняшнего не сотрудничал, но наслышан о сладких курсах,пришлось открывать депо на 3 мес, но чую меня развели.....Мне кажется что и на месяц могли бы валютный депо открыть! Но они категорически отказались это делать, подлецы. А в брошюре по депо был указан месячный валютный депо.... :cry:

Ну, як розвели... У Вас був інтерес купити валюту, у менеджера - виконати квартальний план із залучення депозитів. Депозити на місяць йому не враховуються. Як наступного разу будете у відділенні, то відкрийте собі картки "Велика п'ятірка" у гривні (можна навіть без ліміту) та необхідних вам валютах, а також Ощадні рахунки у тих самих валютах і надалі будете міняти віддалено у TAS2U - зручно і ніхто не "розводить".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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