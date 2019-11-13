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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:08
Re: ТАСКОМБАНК
хотел сегодня купить уе в кассе - ответ очевиден: баксов нет!. Начали мне напаривать 3-х месячный депозит, хотя у них есть на месяц. Я говорю - у вас есть месячный депо, давайте его оформим, а они мне заявляют: месячный депо - это если чисто доллары ложить, а не грн конвертировать в уе по сегодняшнему курсу.....Большего бреда я еще не слышал, походу этот банк пробил дно. Я уже молчу что в том отделении ВСЕГО 1 кассир и 1 оператор. Такого даже в ПРИВАТЕ уже НЕТ!!!!! Курсы у ТАСа сладкие, а обслуживание - реально как в ощаде!
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:09
Я вже другий раз чую від Вас "дякую", а плюсик хочу саме від Вас. Ви такі жадібні на них
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:10
Онлайн не могли купити?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:13
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:13
Квесторе_поверніться
нет, с этим банком до сегодняшнего не сотрудничал, но наслышан о сладких курсах,пришлось открывать депо на 3 мес, но чую меня развели.....Мне кажется что и на месяц могли бы валютный депо открыть! Но они категорически отказались это делать, подлецы. А в брошюре по депо был указан месячный валютный депо....
Востаннє редагувалось greenback1996 в Сер 13 лис, 2019 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:14
+ ставлю у виняткових випадках.
Один поставив як память про покійного ДС з валютної гілки...земля йому пухом.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:23
Квесторе_поверніться
Я думав - Квестору .
Ну, тоді, забираю своє прохання назад.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:26
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:32
Квестору здоровячка і всіх гараздів...він був тут найкращий в свій час.
Покійний ДС і Фунтік тех були в трійці лідерів після опитування.
Зараз чомусь портал не проводить таких опитувань а вручає ордени.
Орденоносці теж шановні форумчани...
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:15
Ну, як розвели... У Вас був інтерес купити валюту, у менеджера - виконати квартальний план із залучення депозитів. Депозити на місяць йому не враховуються. Як наступного разу будете у відділенні, то відкрийте собі картки "Велика п'ятірка" у гривні (можна навіть без ліміту) та необхідних вам валютах, а також Ощадні рахунки у тих самих валютах і надалі будете міняти віддалено у TAS2U - зручно і ніхто не "розводить".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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