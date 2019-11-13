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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:00
Квесторе_поверніться написав:
+ ставлю у виняткових випадках.
Якщо не помиляюсь, під Вашим старим ніком теж тільки один "+".
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