Якщо не помиляюсь, під Вашим старим ніком теж тільки один "+".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:00
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:56
Re: ТАСКОМБАНК
Відкрий депо у відділенні за ставкою 17,5%. Виплата відсотків - 2 рази на місяць.
P.S. Почався масовий виніс для депошек під 17,75%, котрі були відкриті рік назад. Зашкварчало, але ж 17,5% - вже замало.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:57
Так у ХИ-клиентов Таси 19% до конца лета. Чо суетиться то?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:59
Але ж не усі жадібні депозитчики - багато хто не відкривав Прибутковий вчасно
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