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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3025302630273028

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:00

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:+ ставлю у виняткових випадках.


Якщо не помиляюсь, під Вашим старим ніком теж тільки один "+".
V2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:56

Re: ТАСКОМБАНК

Відкрий депо у відділенні за ставкою 17,5%. Виплата відсотків - 2 рази на місяць.

P.S. Почався масовий виніс для депошек під 17,75%, котрі були відкриті рік назад. Зашкварчало, але ж 17,5% - вже замало.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:57

  jay2004 написав:Відкрий депо у відділенні за ставкою 17,5%. Виплата відсотків - 2 рази на місяць.

P.S. Почався масовий виніс для депошек під 17,75%, котрі були відкриті рік назад. Зашкварчало, але ж 17,5% - вже замало.

Так у ХИ-клиентов Таси 19% до конца лета. Чо суетиться то?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:59

  clientage написав:
  jay2004 написав:Відкрий депо у відділенні за ставкою 17,5%. Виплата відсотків - 2 рази на місяць.

P.S. Почався масовий виніс для депошек під 17,75%, котрі були відкриті рік назад. Зашкварчало, але ж 17,5% - вже замало.

Так у ХИ-клиентов Таси 19% до конца лета. Чо суетиться то?


Але ж не усі жадібні депозитчики - багато хто не відкривав Прибутковий вчасно :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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