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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3026302730283029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:08

Re: ТАСКОМБАНК

Як зараз тут із зняттям з доходного на кредитку у вихідні дні? Проходить погашення, чи вже виключно в робочі дні?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:54

  N0mad написав:А это когда по счёту 0, а по карте минус. Как будто была покупка, не проведенная по счёту. Но самой покупки не было, и на счёт этот минус с карты не переходит. И вручную погасить этот минус невозможно - на счету ведь уже ноль. Вот такая нестыковка.

В Тасе не может быть по другому. У меня вот так гривна висит непонятно где.

Faceless
Ты не задолбался затирать все мои посты?
СЛЕЗЬ С МЕНЯ ИЛИ ПОДВИНУ.
Maksi2
 
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  #<1 ... 3026302730283029
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