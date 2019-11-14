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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:08
Re: ТАСКОМБАНК
Як зараз тут із зняттям з доходного на кредитку у вихідні дні? Проходить погашення, чи вже виключно в робочі дні?
Додано: Чет 14 лис, 2019 19:53
я гашу зелёной пимпой с чужой карты, до 21:00 за 10..15 мин все гасится.
После 21:00 пополняшка становится доступной около 7:00 сл. дня
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 лис, 2019 20:15
Re: ТАСКОМБАНК
Цікавить саме сбєр, бо кошти для погашення на ньому.
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