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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3026302730283029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:08

Re: ТАСКОМБАНК

Як зараз тут із зняттям з доходного на кредитку у вихідні дні? Проходить погашення, чи вже виключно в робочі дні?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 19:53

  Кочевник написав:Як зараз тут із зняттям з доходного на кредитку у вихідні дні? Проходить погашення, чи вже виключно в робочі дні?

я гашу зелёной пимпой с чужой карты, до 21:00 за 10..15 мин все гасится.
После 21:00 пополняшка становится доступной около 7:00 сл. дня
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:15

Re: ТАСКОМБАНК

Цікавить саме сбєр, бо кошти для погашення на ньому.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:58

ну если сомнения, то
на плативку или викенд,
а оттуда пимпой
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:24

Re: ТАСКОМБАНК

Ну ясно, що на вихідних гасити можна виключно Вікенд :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:26

б5 також
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:28

Re: ТАСКОМБАНК

Кочевник написав:Цікавить саме сбєр, бо кошти для погашення на ньому.
Ощадний тобто. З нього кошти списуються нормально 24/7. Те, що кілька разів були проблеми, то форс мажор.
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:33

  Faceless написав:
Кочевник написав:Цікавить саме сбєр, бо кошти для погашення на ньому.
Ощадний тобто. З нього кошти списуються нормально 24/7. Те, що кілька разів були проблеми, то форс мажор.

Как сейчас, например. :wink: Я сейчас не могу перебросить, с ощадного, ни на Б5, ни на Викенд.
П.С. О... после очередной попытки списало.
gun
 
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