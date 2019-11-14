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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:08
Як зараз тут із зняттям з доходного на кредитку у вихідні дні? Проходить погашення, чи вже виключно в робочі дні?
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Кочевник
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Додано: Чет 14 лис, 2019 19:53
Кочевник написав:
Як зараз тут із зняттям з доходного на кредитку у вихідні дні? Проходить погашення, чи вже виключно в робочі дні?
я гашу зелёной пимпой с чужой карты, до 21:00 за 10..15 мин все гасится.
После 21:00 пополняшка становится доступной около 7:00 сл. дня
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 лис, 2019 20:15
Цікавить саме сбєр, бо кошти для погашення на ньому.
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Кочевник
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Додано: Чет 14 лис, 2019 20:58
ну если сомнения, то
на плативку или викенд,
а оттуда пимпой
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v57
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Додано: Чет 14 лис, 2019 21:24
Ну ясно, що на вихідних гасити можна виключно Вікенд
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Кочевник
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:26
б5 також
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v57
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:28
Кочевник написав:Цікавить саме сбєр, бо кошти для погашення на ньому.
Ощадний тобто. З нього кошти списуються нормально 24/7. Те, що кілька разів були проблеми, то форс мажор.
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Faceless
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:33
Faceless написав:
Кочевник написав:Цікавить саме сбєр, бо кошти для погашення на ньому.
Ощадний тобто. З нього кошти списуються нормально 24/7. Те, що кілька разів були проблеми, то форс мажор.
Как сейчас, например.
Я сейчас не могу перебросить, с ощадного, ни на Б5, ни на Викенд.
П.С. О... после очередной попытки списало.
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gun
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Додано: Чет 14 лис, 2019 23:03
gun
ну так ещё даже в бытность тас24 промежуток времени с 22:00 до 24:00 был мёртвой зоной, а в тас2ю скорее всего и подавно
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Кассандра
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:43
Выдали в5 в уе. Оказываецца смена пина в банкоматах, для всех карт, уже бЯсплатно. Мелочь, а приятно. Но от выноса моих депошек, их это не спасет
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логан1919
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