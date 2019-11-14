RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3027302830293030

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:27

  логан1919 написав:Выдали в5 в уе. Оказываецца смена пина в банкоматах, для всех карт, уже бЯсплатно. Мелочь, а приятно. Но от выноса моих депошек, их это не спасет :D

Для Б5 смена пина и была бесплатной.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 612
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:32

  логан1919 написав: Оказываецца смена пина в банкоматах, для всех карт, уже бЯсплатно. Мелочь, а приятно.

Что, и для Вики тоже?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3210
З нами з: 14.10.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3027302830293030
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, liliya_logical, ramaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78640)
15.11.2019 09:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.