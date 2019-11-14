Для Б5 смена пина и была бесплатной.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:27
Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:32
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:35
Re: ТАСКОМБАНК
Что-то сегодня СМС о пополяшках не приходят. Не пришло о снятии КБ и о зачислении СЭПа на 2909 викенда.
UPD Только написал на форуме, так пришла СМС за КБ, зачисленный в 8 утра.
Востаннє редагувалось Amid в П'ят 15 лис, 2019 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:38
Ну это ж опер-и по счету, ждите када пройдет синхро с картами
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:43
clientage
Викенд исключительно на 2909 пополняю СЭПом и СМС всегда приходили вовремя.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:00
Re: ТАСКОМБАНК
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