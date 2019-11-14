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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:32
логан1919 написав:
Оказываецца смена пина в банкоматах, для всех карт, уже бЯсплатно. Мелочь, а приятно.
Что, и для Вики тоже?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:35
Что-то сегодня СМС о пополяшках не приходят. Не пришло о снятии КБ и о зачислении СЭПа на 2909 викенда.
UPD Только написал на форуме, так пришла СМС за КБ, зачисленный в 8 утра.
Востаннє редагувалось Amid
в П'ят 15 лис, 2019 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Amid
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:38
Amid написав:
Что-то сегодня СМС о пополяшках не приходят. Не пришло о снятии КБ и о зачислении СЭПа на 2909 викенда.
Ну это ж опер-и по счету, ждите када пройдет синхро с картами
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:43
clientage
Викенд исключительно на 2909 пополняю СЭПом и СМС всегда приходили вовремя.
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Amid
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:00
Ferlakur написав:
Что, и для Вики тоже?
Вряд ли. В сентябре было 10 грн.
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MASolomko
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:26
MASolomko написав: Ferlakur написав:
Что, и для Вики тоже?
Вряд ли. В сентябре было 10 грн.
В сентябре и для пластинки 10 было..
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логан1919
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:05
Amid написав:clientage
Викенд исключительно на 2909 пополняю СЭПом...
Пополнить WC СЕПом на 2909 по IBAN возможно ?
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Siris
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:23
Siris написав: Amid написав:clientage
Викенд исключительно на 2909 пополняю СЭПом...
Пополнить WC СЕПом на 2909 по IBAN возможно ?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:34
А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?
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omb
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