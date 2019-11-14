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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3028302930303031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:57

  omb написав:А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?

Чем платите? Т2Ю? Если да - то это комис не карты а приложения - в зависимости от того или иного поставщика - комис будет одинаковым для всех карт
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:58

Flamingo спасибо
omb
 
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  #<1 ... 3028302930303031
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