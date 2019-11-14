|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:57
omb написав:
А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?
Чем платите? Т2Ю? Если да - то это комис не карты а приложения - в зависимости от того или иного поставщика - комис будет одинаковым для всех карт
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3277
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 668 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:58
Flamingo спасибо
-
omb
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|