Flamingo написав: omb написав:
А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?
Чем платите? Т2Ю? Если да - то это комис не карты а приложения - в зависимости от того или иного поставщика - комис будет одинаковым для всех карт
При оплате коммунальных услуг с кредитной карты Б5 в ТAS2U вроде бы комиссии нет. Во всяком случае, при совершении платежа система показывает комиссию 0. При этом, по СМС от банка видно, что доступный остаток на кредитной карте уменьшается точно на сумму совершенного коммунального платежа и даже начисляется кэшбек. Наконец, в списке операций по карте после проведения оплаты, в котором, кстати, есть и квитанция, комиссия тоже нулевая. Только что в таком порядке платил за электроэнергию "Киевским энергетическим услугам".
Кстати, что-то по подписке в ТAS2U не пришли счета от Киевгазэнерджи и Киевводоканала.