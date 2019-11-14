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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3028302930303031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:57

  omb написав:А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?

Чем платите? Т2Ю? Если да - то это комис не карты а приложения - в зависимости от того или иного поставщика - комис будет одинаковым для всех карт
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:58

Flamingo спасибо
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:12

  Flamingo написав:
  omb написав:А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?

Чем платите? Т2Ю? Если да - то это комис не карты а приложения - в зависимости от того или иного поставщика - комис будет одинаковым для всех карт

При оплате коммунальных услуг с кредитной карты Б5 в ТAS2U вроде бы комиссии нет. Во всяком случае, при совершении платежа система показывает комиссию 0. При этом, по СМС от банка видно, что доступный остаток на кредитной карте уменьшается точно на сумму совершенного коммунального платежа и даже начисляется кэшбек. Наконец, в списке операций по карте после проведения оплаты, в котором, кстати, есть и квитанция, комиссия тоже нулевая. Только что в таком порядке платил за электроэнергию "Киевским энергетическим услугам".

Кстати, что-то по подписке в ТAS2U не пришли счета от Киевгазэнерджи и Киевводоканала.
Igneus
 
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  #<1 ... 3028302930303031
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