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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:57
omb написав:
А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?
Чем платите? Т2Ю? Если да - то это комис не карты а приложения - в зависимости от того или иного поставщика - комис будет одинаковым для всех карт
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Flamingo
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:58
Flamingo спасибо
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omb
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:12
Flamingo написав: omb написав:
А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?
Чем платите? Т2Ю? Если да - то это комис не карты а приложения - в зависимости от того или иного поставщика - комис будет одинаковым для всех карт
При оплате коммунальных услуг с кредитной карты Б5 в ТAS2U вроде бы комиссии нет. Во всяком случае, при совершении платежа система показывает комиссию 0. При этом, по СМС от банка видно, что доступный остаток на кредитной карте уменьшается точно на сумму совершенного коммунального платежа и даже начисляется кэшбек. Наконец, в списке операций по карте после проведения оплаты, в котором, кстати, есть и квитанция, комиссия тоже нулевая. Только что в таком порядке платил за электроэнергию "Киевским энергетическим услугам".
Кстати, что-то по подписке в ТAS2U не пришли счета от Киевгазэнерджи и Киевводоканала.
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Igneus
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:05
Igneus написав: Flamingo написав: omb написав:
А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?
Чем платите? Т2Ю? Если да - то это комис не карты а приложения - в зависимости от того или иного поставщика - комис будет одинаковым для всех карт
При оплате коммунальных услуг с кредитной карты Б5 в ТAS2U вроде бы комиссии нет. Во всяком случае, при совершении платежа система показывает комиссию 0. При этом, по СМС от банка видно, что доступный остаток на кредитной карте уменьшается точно на сумму совершенного коммунального платежа и даже начисляется кэшбек. Наконец, в списке операций по карте после проведения оплаты, в котором, кстати, есть и квитанция, комиссия тоже нулевая. Только что в таком порядке платил за электроэнергию "Киевским энергетическим услугам".
Кстати, что-то по подписке в ТAS2U не пришли счета от Киевгазэнерджи и Киевводоканала.
Киевские энергетические(уже YASNO) идут с любой карты без комиссии. Киевгазэнерджи - тоже. Уже заплатил.
Удалите и снова обновите подписку- появятся.
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lel
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:08
Portmone до конца месяца на платежи ниже 100 грн не берет комиссии.
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Slx
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Додано: Суб 16 лис, 2019 12:59
greenback1996 написав:
хотел сегодня купить уе в кассе - ответ очевиден: баксов нет!. Начали мне напаривать 3-х месячный депозит, хотя у них есть на месяц. Я говорю - у вас есть месячный депо, давайте его оформим, а они мне заявляют: месячный депо - это если чисто доллары ложить, а не грн конвертировать в уе по сегодняшнему курсу.....Большего бреда я еще не слышал, походу этот банк пробил дно. Я уже молчу что в том отделении ВСЕГО 1 кассир и 1 оператор. Такого даже в ПРИВАТЕ уже НЕТ!!!!! Курсы у ТАСа сладкие, а обслуживание - реально как в ощаде!
А купить онлайн уже не работает?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:29
Slx написав:Portmone до конца месяца на платежи ниже 100 грн не берет комиссии.
Ага, 3 грн. за каждый платеж, хоть до 100 грн, хоть больше
.......
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Boundless
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:02
Boundless написав:
Slx написав:Portmone до конца месяца на платежи ниже 100 грн не берет комиссии.
Ага, 3 грн. за каждый платеж, хоть до 100 грн, хоть больше
Вот же ж скоты! А как пели!
Буває, потрібно терміново оплатити якусь дрібну квитанцію або переказати маленьку суму, а комісія ледь не перевищує власне переказ.
С каких пор квитанцию можно оплатить по п2п у них?
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Slx
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