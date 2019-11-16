greenback1996 написав:

хотел сегодня купить уе в кассе - ответ очевиден: баксов нет!. Начали мне напаривать 3-х месячный депозит, хотя у них есть на месяц. Я говорю - у вас есть месячный депо, давайте его оформим, а они мне заявляют: месячный депо - это если чисто доллары ложить, а не грн конвертировать в уе по сегодняшнему курсу.....Большего бреда я еще не слышал, походу этот банк пробил дно. Я уже молчу что в том отделении ВСЕГО 1 кассир и 1 оператор. Такого даже в ПРИВАТЕ уже НЕТ!!!!! Курсы у ТАСа сладкие, а обслуживание - реально как в ощаде!