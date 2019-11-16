omb написав:А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?
Чем платите? Т2Ю? Если да - то это комис не карты а приложения - в зависимости от того или иного поставщика - комис будет одинаковым для всех карт
При оплате коммунальных услуг с кредитной карты Б5 в ТAS2U вроде бы комиссии нет. Во всяком случае, при совершении платежа система показывает комиссию 0. При этом, по СМС от банка видно, что доступный остаток на кредитной карте уменьшается точно на сумму совершенного коммунального платежа и даже начисляется кэшбек. Наконец, в списке операций по карте после проведения оплаты, в котором, кстати, есть и квитанция, комиссия тоже нулевая. Только что в таком порядке платил за электроэнергию "Киевским энергетическим услугам".
Кстати, что-то по подписке в ТAS2U не пришли счета от Киевгазэнерджи и Киевводоканала.
omb написав:А при оплате комунальных(гиоц, киевтеплоэнерго) картой В5, есть комиссия в 3 грн, как на плативке?
Чем платите? Т2Ю? Если да - то это комис не карты а приложения - в зависимости от того или иного поставщика - комис будет одинаковым для всех карт
При оплате коммунальных услуг с кредитной карты Б5 в ТAS2U вроде бы комиссии нет. Во всяком случае, при совершении платежа система показывает комиссию 0. При этом, по СМС от банка видно, что доступный остаток на кредитной карте уменьшается точно на сумму совершенного коммунального платежа и даже начисляется кэшбек. Наконец, в списке операций по карте после проведения оплаты, в котором, кстати, есть и квитанция, комиссия тоже нулевая. Только что в таком порядке платил за электроэнергию "Киевским энергетическим услугам".
Кстати, что-то по подписке в ТAS2U не пришли счета от Киевгазэнерджи и Киевводоканала.
Киевские энергетические(уже YASNO) идут с любой карты без комиссии. Киевгазэнерджи - тоже. Уже заплатил. Удалите и снова обновите подписку- появятся.
greenback1996 написав:хотел сегодня купить уе в кассе - ответ очевиден: баксов нет!. Начали мне напаривать 3-х месячный депозит, хотя у них есть на месяц. Я говорю - у вас есть месячный депо, давайте его оформим, а они мне заявляют: месячный депо - это если чисто доллары ложить, а не грн конвертировать в уе по сегодняшнему курсу.....Большего бреда я еще не слышал, походу этот банк пробил дно. Я уже молчу что в том отделении ВСЕГО 1 кассир и 1 оператор. Такого даже в ПРИВАТЕ уже НЕТ!!!!! Курсы у ТАСа сладкие, а обслуживание - реально как в ощаде!
А купить онлайн уже не работает?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7