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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3029303030313032 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 186 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 31 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 43 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 52 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 186 Додано: Суб 16 лис, 2019 23:14 Фантом написав: Boundless, Slx Вы как в том анекдоте. Чукча не читатель - чукча писатель. Правила читайте.

https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2019-10-29

Зарегистрируйтесь в Портмоне и переводите до 100 грн без комиссии. Вы как в том анекдоте. Чукча не читатель - чукча писатель. Правила читайте.в Портмоне и переводите до 100 грн без комиссии.

Не мы, а ВЫ. Я пункты правила читал и выделил, что речь в них идет про платежи, а не только переводы. Чукча тот, кто эти правила так неточно составил и тот, кто этих неточностей не видит. И, кстати, условия зарегистрироваться именно в период Акции нет, а именно так условия и пишут если это нужно.



Да и вообще - я давно зареген, но мне предлагает переводить бесплатно до 100 грн П2П. О чем вообще разговор? Должен быть о том, что не предлагает именно платежи за товары и услуги, согласно Правилам. Не мы, а ВЫ. Я пункты правила читал и выделил, что речь в них идет. Чукча тот, кто эти правила так неточно составил и тот, кто этих неточностей не видит. И, кстати, условия зарегистрироваться именно в период Акции нет, а именно так условия и пишут если это нужно. Slx Повідомлень: 284 З нами з: 23.07.18 Подякував: 85 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2019 00:51 Slx написав: Boundless написав: Slx написав: Portmone до конца месяца на платежи ниже 100 грн не берет комиссии. Ага, 3 грн. за каждый платеж, хоть до 100 грн, хоть больше Ага, 3 грн. за каждый платеж, хоть до 100 грн, хоть больше

Вот же ж скоты! А как пели! Вот же ж скоты! А как пели!

Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая предоставляет услуги. Некоторые сайты еще и бонусы дают за такие платежи.

Т.е. оплату за электричество надо проводить на сайте Киевэнерго (или как там оно сейчас называется)

Пополнять телефон - на сайте своего оператора

Платить за водопостачання - на сайте Водоканала

Оплачивать интернет - на сайте провайдера

За доставку продуктов - на сайте супермаркета

За доставку кормов и игрушек для котов - на сайте зоомагазина... и т.д.

Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии. Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая предоставляет услуги. Некоторые сайты еще и бонусы дают за такие платежи.Т.е. оплату за электричество надо проводить на сайте Киевэнерго (или как там оно сейчас называется)Пополнять телефон - на сайте своего оператораПлатить за водопостачання - на сайте ВодоканалаОплачивать интернет - на сайте провайдераЗа доставку продуктов - на сайте супермаркетаЗа доставку кормов и игрушек для котов - на сайте зоомагазина... и т.д.Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии. Жадность и Отвага! lubopytnaya

Повідомлень: 3945 З нами з: 06.04.15 Подякував: 1224 раз. Подякували: 497 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2019 01:05 lubopytnaya написав: Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая предоставляет услуги.

Т.е. оплату за электричество надо проводить на сайте Киевэнерго (или как там оно сейчас называется)

Пополнять телефон - на сайте своего оператора

Платить за водопостачання - на сайте Водоканала

Оплачивать интернет - на сайте провайдера

За доставку продуктов - на сайте супермаркета

За доставку кормов и игрушек для котов - на сайте зоомагазина... и т.д.

Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии. Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая предоставляет услуги.Т.е. оплату за электричество надо проводить на сайте Киевэнерго (или как там оно сейчас называется)Пополнять телефон - на сайте своего оператораПлатить за водопостачання - на сайте ВодоканалаОплачивать интернет - на сайте провайдераЗа доставку продуктов - на сайте супермаркетаЗа доставку кормов и игрушек для котов - на сайте зоомагазина... и т.д.

Это неправда. Это неправда. Slx Повідомлень: 284 З нами з: 23.07.18 Подякував: 85 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2019 01:18 Slx написав: Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии.

Это неправда. Это неправда.

В моем случае - правда.

На всех сайтах услуг, о которых я писала выше, портмоне без комиссии.

Могу скрины сделать В моем случае - правда.На всех сайтах услуг, о которых я писала выше, портмоне без комиссии.Могу скрины сделать Жадность и Отвага! lubopytnaya

Повідомлень: 3945 З нами з: 06.04.15 Подякував: 1224 раз. Подякували: 497 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3029303030313032 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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