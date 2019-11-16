Не мы, а ВЫ. Я пункты правила читал и выделил, что речь в них идет про платежи, а не только переводы. Чукча тот, кто эти правила так неточно составил и тот, кто этих неточностей не видит. И, кстати, условия зарегистрироваться именно в период Акции нет, а именно так условия и пишут если это нужно. Да и вообще - я давно зареген, но мне предлагает переводить бесплатно до 100 грн П2П. О чем вообще разговор? Должен быть о том, что не предлагает именно платежи за товары и услуги, согласно Правилам.
Slx написав:Portmone до конца месяца на платежи ниже 100 грн не берет комиссии.
Ага, 3 грн. за каждый платеж, хоть до 100 грн, хоть больше
Вот же ж скоты! А как пели!
Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая предоставляет услуги. Некоторые сайты еще и бонусы дают за такие платежи. Т.е. оплату за электричество надо проводить на сайте Киевэнерго (или как там оно сейчас называется) Пополнять телефон - на сайте своего оператора Платить за водопостачання - на сайте Водоканала Оплачивать интернет - на сайте провайдера За доставку продуктов - на сайте супермаркета За доставку кормов и игрушек для котов - на сайте зоомагазина... и т.д. Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии.
lubopytnaya написав:Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая предоставляет услуги. Т.е. оплату за электричество надо проводить на сайте Киевэнерго (или как там оно сейчас называется) Пополнять телефон - на сайте своего оператора Платить за водопостачання - на сайте Водоканала Оплачивать интернет - на сайте провайдера За доставку продуктов - на сайте супермаркета За доставку кормов и игрушек для котов - на сайте зоомагазина... и т.д. Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии.