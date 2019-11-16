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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3029303030313032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:14

  Фантом написав:Boundless, Slx Вы как в том анекдоте. Чукча не читатель - чукча писатель. Правила читайте.
https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2019-10-29
Зарегистрируйтесь в Портмоне и переводите до 100 грн без комиссии.

Не мы, а ВЫ. Я пункты правила читал и выделил, что речь в них идет про платежи, а не только переводы. Чукча тот, кто эти правила так неточно составил и тот, кто этих неточностей не видит. И, кстати, условия зарегистрироваться именно в период Акции нет, а именно так условия и пишут если это нужно.

Да и вообще - я давно зареген, но мне предлагает переводить бесплатно до 100 грн П2П. О чем вообще разговор? Должен быть о том, что не предлагает именно платежи за товары и услуги, согласно Правилам.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:51

  Slx написав:
  Boundless написав:
Slx написав:Portmone до конца месяца на платежи ниже 100 грн не берет комиссии.
Ага, 3 грн. за каждый платеж, хоть до 100 грн, хоть больше

Вот же ж скоты! А как пели!

Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая предоставляет услуги. Некоторые сайты еще и бонусы дают за такие платежи.
Т.е. оплату за электричество надо проводить на сайте Киевэнерго (или как там оно сейчас называется)
Пополнять телефон - на сайте своего оператора
Платить за водопостачання - на сайте Водоканала
Оплачивать интернет - на сайте провайдера
За доставку продуктов - на сайте супермаркета
За доставку кормов и игрушек для котов - на сайте зоомагазина... и т.д.
Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:05

  lubopytnaya написав:Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая предоставляет услуги.
Т.е. оплату за электричество надо проводить на сайте Киевэнерго (или как там оно сейчас называется)
Пополнять телефон - на сайте своего оператора
Платить за водопостачання - на сайте Водоканала
Оплачивать интернет - на сайте провайдера
За доставку продуктов - на сайте супермаркета
За доставку кормов и игрушек для котов - на сайте зоомагазина... и т.д.
Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии.

Это неправда.
Slx
 
Повідомлень: 284
З нами з: 23.07.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:18

  Slx написав:Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии.
Это неправда.

В моем случае - правда.
На всех сайтах услуг, о которых я писала выше, портмоне без комиссии.
Могу скрины сделать :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 3945
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 497 раз.
 
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  #<1 ... 3029303030313032
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