Додано: Суб 16 лис, 2019 23:14

Фантом написав: Boundless, Slx Вы как в том анекдоте. Чукча не читатель - чукча писатель. Правила читайте.

https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2019-10-29

Зарегистрируйтесь в Портмоне и переводите до 100 грн без комиссии. Вы как в том анекдоте. Чукча не читатель - чукча писатель. Правила читайте.в Портмоне и переводите до 100 грн без комиссии.



Да и вообще - я давно зареген, но мне предлагает переводить бесплатно до 100 грн П2П. О чем вообще разговор? Должен быть о том, что не предлагает именно платежи за товары и услуги, согласно Правилам.

Не мы, а ВЫ. Я пункты правила читал и выделил, что речь в них идет. Чукча тот, кто эти правила так неточно составил и тот, кто этих неточностей не видит. И, кстати, условия зарегистрироваться именно в период Акции нет, а именно так условия и пишут если это нужно.