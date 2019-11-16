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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3030303130323033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:30

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая


Це трохи геммор.
проще УНИ Приват - за 1 грн на ПУМБ - Пумб поиск по адресу ( вываливается единая квитанция) - оплата - безкоштовно.

A как же кеш-бек по WC?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:46

  novichok написав:Для покупки валюты какая карта лучше всего подходит, Б5?

Лучше всего подходит викенд, б5 тоже подходит
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  #<1 ... 3030303130323033
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