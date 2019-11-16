ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:30
Goodman написав: lubopytnaya написав:
Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая
Це трохи геммор.
проще УНИ Приват - за 1 грн на ПУМБ - Пумб поиск по адресу ( вываливается единая квитанция) - оплата - безкоштовно.
A как же кеш-бек по WC?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:46
novichok написав:
Для покупки валюты какая карта лучше всего подходит, Б5?
Лучше всего подходит викенд, б5 тоже подходит
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:49
Goodman написав:
Це трохи геммор.
проще УНИ Приват - за 1 грн на ПУМБ - Пумб поиск по адресу ( вываливается единая квитанция) - оплата - безкоштовно.
Это самый настоящий гемор и есть.
Что-то более геморное придумать трудно (хотя можно)
mustbe
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Додано: Нед 17 лис, 2019 19:18
mustbe написав:
Это самый настоящий гемор и есть.
Как кому.
Мне коммуналку просто заплатить.
А есть и гурманы - не только заплатить и удовольствие поиметь.
На вкус и цвет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:43
Stringer написав: novichok написав:
Для покупки валюты какая карта лучше всего подходит, Б5?
Лучше всего подходит викенд, б5 тоже подходит
а можна тарифы на карту? не могу никак найти с телефона
novichok
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:46
novichok написав: Stringer написав: novichok написав:
Для покупки валюты какая карта лучше всего подходит, Б5?
Лучше всего подходит викенд, б5 тоже подходит
а можна тарифы на карту? не могу никак найти с телефона
На яку карту?
https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... B26.09.pdf
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RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:48
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
[
а можна тарифы на карту? не могу никак найти с телефона
На яку карту?
б5? хочу заиметь для покупки валюты
novichok
Повідомлень: 1954
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:49
Зверху в мене.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:59
Квесторе_поверніться написав:
Зверху в мене.
ок. для покупки доллара. нужно заиметь две Б5 гривна и доллар?
Есть гривневая плативка, надо ли заводить гривневую Б5?
novichok
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:10
novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
Зверху в мене.
ок. для покупки доллара. нужно заиметь две Б5 гривна и доллар?
Есть гривневая плативка, надо ли заводить гривневую Б5?
Тільки долар в5 достатньо якщо тільки купляти.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 30222
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Подякував: 1 раз.
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