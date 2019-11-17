ок. для покупки доллара. нужно заиметь две Б5 гривна и доллар? Есть гривневая плативка, надо ли заводить гривневую Б5?
Для покупок без комиссии: если доллар,то нужна долларовая Б5, если евро, то нужна евровая Б5, и для обоих случаев нужна гривневая Б5. Если попытаетесь использовать гривневую Плативку, то банк взыщет комиссию. Наконец, для зачисления и вывода гривны и валюты нужны Сберегательные счета.
Boundless написав:[quote="Slx"]Portmone до конца месяца на платежи ниже 100 грн не берет комиссии.
Ага, 3 грн. за каждый платеж, хоть до 100 грн, хоть больше
Вот же ж скоты! А как пели!
Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая предоставляет услуги. Некоторые сайты еще и бонусы дают за такие платежи. Т.е. оплату за электричество надо проводить на сайте Киевэнерго (или как там оно сейчас называется) Пополнять телефон - на сайте своего оператора Платить за водопостачання - на сайте Водоканала Оплачивать интернет - на сайте провайдера За доставку продуктов - на сайте супермаркета За доставку кормов и игрушек для котов - на сайте зоомагазина... и т.д. Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии.[/quote]Например, на сайте киевводоканала оплатить за воду не получится (не находит лицевой счёт), если счёт идёт через гиоц
Boundless написав:Например, на сайте киевводоканала оплатить за воду не получится (не находит лицевой счёт), если счёт идёт через гиоц
Заключите прямой договор с Киевводоканалом, который является исполнителем услуги, как, кстати, и должно быть в соответствии с законом, получите его номер счета и платите напрямую Киевводоканалу. Что касается ГИОЦ, то есть интересное решение суда, из которого видно, что, оплатив за услугу ГИОЦ, можно остаться должником и потерять деньги: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64903244
"... КП ГІОЦ не є належним отримувачем грошових коштів за надання комунальних послуг, а тому той факт, що відповідач перерахував гроші на рахунок КП ГІОЦ не є підтвердженням належним чином сплачених комунальних послуг"
Igneus написав:"... КП ГІОЦ не є належним отримувачем грошових коштів за надання комунальних послуг, а тому той факт, що відповідач перерахував гроші на рахунок КП ГІОЦ не є підтвердженням належним чином сплачених комунальних послуг"
Так це за реквізитами платіжкою платити і тільки платіжкою...на належного отримувача грошових коштів.
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BBC написав:Из ГИОЦ Портмоне поттягивает отдельных поставщиков
Несмотря на то, что Портмоне подтягивает отдельных поставщиков, деньги идут сначала на транзитный счет КП ГИОЦ, если вход был сделан на его квитанцию. Кстати, когда по факту введут пеню, то плательщикам квитанций КП ГИОЦ нужно учитывать тот факт, что ему нужно дополнительное время, чтобы со своего транзитного счета перечислить платеж поставщику услуг. При этом для начисления пени поставщик услуг будет учитывать дату поступления платежа на его счет, а не дату совершения платежа.