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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:24

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:Зверху в мене.

ок. для покупки доллара. нужно заиметь две Б5 гривна и доллар?
Есть гривневая плативка, надо ли заводить гривневую Б5?

Для покупок без комиссии: если доллар,то нужна долларовая Б5, если евро, то нужна евровая Б5, и для обоих случаев нужна гривневая Б5.
Если попытаетесь использовать гривневую Плативку, то банк взыщет комиссию.
Наконец, для зачисления и вывода гривны и валюты нужны Сберегательные счета.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:42

Re: ТАСКОМБАНК

lubopytnaya написав:
  Slx написав:
  Boundless написав:[quote="Slx"]Portmone до конца месяца на платежи ниже 100 грн не берет комиссии.
Ага, 3 грн. за каждый платеж, хоть до 100 грн, хоть больше

Вот же ж скоты! А как пели!

Чтобы не было комиссии, надо проводить платежи на сайте организации, которая предоставляет услуги. Некоторые сайты еще и бонусы дают за такие платежи.
Т.е. оплату за электричество надо проводить на сайте Киевэнерго (или как там оно сейчас называется)
Пополнять телефон - на сайте своего оператора
Платить за водопостачання - на сайте Водоканала
Оплачивать интернет - на сайте провайдера
За доставку продуктов - на сайте супермаркета
За доставку кормов и игрушек для котов - на сайте зоомагазина... и т.д.
Портмоне на всех этих сайтах присутствует и везде оплата без комиссии.[/quote]Например, на сайте киевводоканала оплатить за воду не получится (не находит лицевой счёт), если счёт идёт через гиоц
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:08

Boundless у меня получается на сайте водоканала(но там всегда комиссия), ведущий ноль в счете пробовали убирать?
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:58

Re: ТАСКОМБАНК

  Boundless написав:Например, на сайте киевводоканала оплатить за воду не получится (не находит лицевой счёт), если счёт идёт через гиоц

Заключите прямой договор с Киевводоканалом, который является исполнителем услуги, как, кстати, и должно быть в соответствии с законом, получите его номер счета и платите напрямую Киевводоканалу.
Что касается ГИОЦ, то есть интересное решение суда, из которого видно, что, оплатив за услугу ГИОЦ, можно остаться должником и потерять деньги:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64903244

"... КП ГІОЦ не є належним отримувачем грошових коштів за надання комунальних послуг, а тому той факт, що відповідач перерахував гроші на рахунок КП ГІОЦ не є підтвердженням належним чином сплачених комунальних послуг"
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:55

Из ГИОЦ Портмоне поттягивает отдельных поставщиков
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:02

Re: ТАСКОМБАНК

  Igneus написав:"... КП ГІОЦ не є належним отримувачем грошових коштів за надання комунальних послуг, а тому той факт, що відповідач перерахував гроші на рахунок КП ГІОЦ не є підтвердженням належним чином сплачених комунальних послуг"

Так це за реквізитами платіжкою платити і тільки платіжкою...на належного отримувача грошових коштів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:21

  BBC написав:Из ГИОЦ Портмоне поттягивает отдельных поставщиков

Несмотря на то, что Портмоне подтягивает отдельных поставщиков, деньги идут сначала на транзитный счет КП ГИОЦ, если вход был сделан на его квитанцию.
Кстати, когда по факту введут пеню, то плательщикам квитанций КП ГИОЦ нужно учитывать тот факт, что ему нужно дополнительное время, чтобы со своего транзитного счета перечислить платеж поставщику услуг.
При этом для начисления пени поставщик услуг будет учитывать дату поступления платежа на его счет, а не дату совершения платежа.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:45

Re: ТАСКОМБАНК

В позапрошлую пятницу оформлял именные В5 (UAH, USD, EUR), которые с чипом и бесконтактом до 11 числа оформлялись бесплатно. В прошлую пятницу получил только одно сообщение, что картА (не карты) в отделении банка.

Сегодня в кассе уже хотели выдать одну карту, но при уточнении нашли ещё две :D
По BIN'у карты, как именные WC.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:58

MASolomko поди экономят на смс :wink: проинформировали, что карта в отделении, а при личном визите там же и остальные нашлись :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:26

Re: ТАСКОМБАНК

В 17-00 пополнил Киевстар через Т2У. Ни денег на счете телефона, ни строки в выписке. Горячка создала заявку. Глючит....
lel
 
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