В последнее время у них частенько глючит. Но до часу не более того. А у вас уже на рекорд тянет (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:34
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:46
Я их не называла, потому что у нас электробойлеры для горячей воды и электрические конвекторы для отопления.
Мы уже года три, как отказались от горячей воды и центрального отопления, потому что теплоцентраль старая, да и подача идет издалека - так что, горячая вода больше обогревала снег и асфальт, чем квартиры.
А бойлеры и конвекторы работают только лишь, когда мы дома, поэтому потребляют не так много электроэнергии и уж точно обходятся в разы дешевле.
Ну, и оплата без комиссии:
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:05
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