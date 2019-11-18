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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3032303330343035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:34

  lel написав:В 17-00 пополнил Киевстар через Т2У. Ни денег на счете телефона, ни строки в выписке. Горячка создала заявку. Глючит....

В последнее время у них частенько глючит. Но до часу не более того. А у вас уже на рекорд тянет (
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:46

  v57 написав:гиоц и гор.вода с отоплением не так
но вы их и не называли
та шо пост коректен :)

Я их не называла, потому что у нас электробойлеры для горячей воды и электрические конвекторы для отопления.
Мы уже года три, как отказались от горячей воды и центрального отопления, потому что теплоцентраль старая, да и подача идет издалека - так что, горячая вода больше обогревала снег и асфальт, чем квартиры.
А бойлеры и конвекторы работают только лишь, когда мы дома, поэтому потребляют не так много электроэнергии и уж точно обходятся в разы дешевле.
Ну, и оплата без комиссии: :wink:
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Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:05

  Igneus написав:При этом для начисления пени поставщик услуг будет учитывать дату поступления платежа на его счет, а не дату совершения платежа.

На чем основано это утверждение? :roll:
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:54

Порекомендуйте адекватное отделение в Киеве для открытия Б5 валютной.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:00

  novichok написав:Порекомендуйте адекватное отделение в Киеве для открытия Б5 валютной.

Подвальчик в ГО на углу Петлюры. Спросить нача Андрюху, сказать, шо ФинансЮА посоветовали. Он укажет адекватную деваху :)
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clientage
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:04

  greenozon написав:clientage
бонус за реф? :)

Нее, просто люблю я их :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3032303330343035
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