v57 написав:гиоц и гор.вода с отоплением не так но вы их и не называли та шо пост коректен
Я их не называла, потому что у нас электробойлеры для горячей воды и электрические конвекторы для отопления. Мы уже года три, как отказались от горячей воды и центрального отопления, потому что теплоцентраль старая, да и подача идет издалека - так что, горячая вода больше обогревала снег и асфальт, чем квартиры. А бойлеры и конвекторы работают только лишь, когда мы дома, поэтому потребляют не так много электроэнергии и уж точно обходятся в разы дешевле. Ну, и оплата без комиссии: https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 6f9e66.png
lel написав:В 17-00 пополнил Киевстар через Т2У. Ни денег на счете телефона, ни строки в выписке. Горячка создала заявку. Глючит....
В последнее время у них частенько глючит. Но до часу не более того. А у вас уже на рекорд тянет (
Позвонили. Сказали, что платеж не прошел и что вернут деньги в банк отправитель. Естественно, денег пока нет. Платеж висит в блокировке. Банк отправитель заявил, что если трансакция не будет подтверждена, деньги зачислят в течении 10дней, до 28.11.19. Вот и пользуйся сервисами ТАза. .