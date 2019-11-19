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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3033303430353036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:43

  demichh написав:мне когда-то примат месяца 3 возвращал такие зависшие деньги из таза

Мені ОТп півроку повертав. Причому списання відбулося на 2-й день після платежу, незважаючи на байки Даші Піроженки про те, що списання не відбудеться.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:06

28.10 совершал оплату через платежную систему Easypay с карты Weekend. Сразу понял - что-то пошло не так, т. к. в sms о транзакции было указано cashback 0.00. Платеж не дошел...
Связался с Easypay - сказали, что был какой-то сбой и либо деньги зачислят получателю, либо вернут на карту. Через 2 дня отписались, что вернули на карту. Жду уже 3 недели...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:10

Проконсультируйте по такому вопросу. Насколько я понимаю, карта Пудра оформляется только женщинам. При этом карта Пудра может быть выпущена как дополнительная к Большой пятерке. Пока все правильно излагаю?
А теперь вопрос по существу: возможен ли такой вариант, что Большая пятерка оформлена на одного человека (в частности, мужчину), а Пудра к ней как дополнительная оформлена на другого человека (женщину)? Если это возможно, то кредитный лимит будет общий на Б5 и Пудру? Или на Пудру устанавливается отдельный кредитный лимит (если вообще дадут, конечно)?

И еще один вопрос: в прошлом году на Черную пятницу бесплатно оформляли карту Weekend. В этом году такая акция предвидится?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:18

  candidat написав:Проконсультируйте по такому вопросу. Насколько я понимаю, карта Пудра оформляется только женщинам. При этом карта Пудра может быть выпущена как дополнительная к Большой пятерке. Пока все правильно излагаю?
А теперь вопрос по существу: возможен ли такой вариант, что Большая пятерка оформлена на одного человека (в частности, мужчину), а Пудра к ней как дополнительная оформлена на другого человека (женщину)? Если это возможно, то кредитный лимит будет общий на Б5 и Пудру? Или на Пудру устанавливается отдельный кредитный лимит (если вообще дадут, конечно)?

И еще один вопрос: в прошлом году на Черную пятницу бесплатно оформляли карту Weekend. В этом году такая акция предвидится?


Добрый день!
При условии оформления Pudracard на женское имя как дополнительной к Б5, счёт у этих карт будет 1, следовательно и кредитный лимит общий.

За появлением новых акций рекомендуем следить на оф. сайте.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:21

Re: ТАСКОМБАНК

  candidat написав:Насколько я понимаю, карта Пудра оформляется только женщинам.

І менш прекрасній половині теж оформляється як додаткова до В5.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:32

  candidat написав:И еще один вопрос: в прошлом году на Черную пятницу бесплатно оформляли карту Weekend. В этом году такая акция предвидится?

Weekend уже все, с лета не оформляется.
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:34

  dengon написав:
  candidat написав:И еще один вопрос: в прошлом году на Черную пятницу бесплатно оформляли карту Weekend. В этом году такая акция предвидится?

Weekend уже все, с лета не оформляется.

Слід відродити з попелу.
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Подякував: 1 раз.
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