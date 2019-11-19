Мені ОТп півроку повертав. Причому списання відбулося на 2-й день після платежу, незважаючи на байки Даші Піроженки про те, що списання не відбудеться.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:43
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:06
28.10 совершал оплату через платежную систему Easypay с карты Weekend. Сразу понял - что-то пошло не так, т. к. в sms о транзакции было указано cashback 0.00. Платеж не дошел...
Связался с Easypay - сказали, что был какой-то сбой и либо деньги зачислят получателю, либо вернут на карту. Через 2 дня отписались, что вернули на карту. Жду уже 3 недели...
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:10
Проконсультируйте по такому вопросу. Насколько я понимаю, карта Пудра оформляется только женщинам. При этом карта Пудра может быть выпущена как дополнительная к Большой пятерке. Пока все правильно излагаю?
А теперь вопрос по существу: возможен ли такой вариант, что Большая пятерка оформлена на одного человека (в частности, мужчину), а Пудра к ней как дополнительная оформлена на другого человека (женщину)? Если это возможно, то кредитный лимит будет общий на Б5 и Пудру? Или на Пудру устанавливается отдельный кредитный лимит (если вообще дадут, конечно)?
И еще один вопрос: в прошлом году на Черную пятницу бесплатно оформляли карту Weekend. В этом году такая акция предвидится?
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:18
Добрый день!
При условии оформления Pudracard на женское имя как дополнительной к Б5, счёт у этих карт будет 1, следовательно и кредитный лимит общий.
За появлением новых акций рекомендуем следить на оф. сайте.
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:21
Re: ТАСКОМБАНК
І менш прекрасній половині теж оформляється як додаткова до В5.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:32
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:34
Слід відродити з попелу.
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