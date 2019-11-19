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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3034303530363037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:12

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Насколько я понимаю, карта Пудра оформляется только женщинам.

І менш прекрасній половині теж оформляється як додаткова до В5.

Є реальний прецедент, коли Пудру як додаткову видали на чоловіче ім'я?

TASCOMBANK, прокоментуєте?

Так при выдаче розовой коробочки происходит инициация в женщину: водят хоровод, сыпят конфети, и лепят стикеры из коробочки. Мне страшно стало, я на жену все оформил :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:00

Re: ТАСКОМБАНК

Кому-то выплатили обещанные 50 грн за "друга", оформившего Б5 по рекомендации?
с 20 октября горячка решает вопрос, представитель TASCOMBANK на этом сайте взял данные и тоже упал на мороз.....
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югин
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