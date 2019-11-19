Так при выдаче розовой коробочки происходит инициация в женщину: водят хоровод, сыпят конфети, и лепят стикеры из коробочки. Мне страшно стало, я на жену все оформил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:12
Так при выдаче розовой коробочки происходит инициация в женщину: водят хоровод, сыпят конфети, и лепят стикеры из коробочки. Мне страшно стало, я на жену все оформил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:00
Re: ТАСКОМБАНК
Кому-то выплатили обещанные 50 грн за "друга", оформившего Б5 по рекомендации?
с 20 октября горячка решает вопрос, представитель TASCOMBANK на этом сайте взял данные и тоже упал на мороз.....
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