Додано: Сер 20 лис, 2019 14:00

Кому-то выплатили обещанные 50 грн за "друга", оформившего Б5 по рекомендации?

с 20 октября горячка решает вопрос, представитель TASCOMBANK на этом сайте взял данные и тоже упал на мороз.....

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