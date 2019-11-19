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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3034303530363037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:12

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Насколько я понимаю, карта Пудра оформляется только женщинам.

І менш прекрасній половині теж оформляється як додаткова до В5.

Є реальний прецедент, коли Пудру як додаткову видали на чоловіче ім'я?

TASCOMBANK, прокоментуєте?

Так при выдаче розовой коробочки происходит инициация в женщину: водят хоровод, сыпят конфети, и лепят стикеры из коробочки. Мне страшно стало, я на жену все оформил :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:00

Re: ТАСКОМБАНК

Кому-то выплатили обещанные 50 грн за "друга", оформившего Б5 по рекомендации?
с 20 октября горячка решает вопрос, представитель TASCOMBANK на этом сайте взял данные и тоже упал на мороз.....
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югин
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:26

Re: ТАСКОМБАНК

  югин написав:Кому-то выплатили обещанные 50 грн за "друга", оформившего Б5 по рекомендации?
В августе друг оформил карту и уже к середине сентября тихо начислили.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:35

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Насколько я понимаю, карта Пудра оформляется только женщинам.

І менш прекрасній половині теж оформляється як додаткова до В5.

Є реальний прецедент, коли Пудру як додаткову видали на чоловіче ім'я?

НІ. Сказали ж - хочеш собі додаткову Пудру - приходь із жінкою. На її ім'я тобі додаткова Пудра. Як це робиться - хз, але прецедент цього на форумі був.

югин, Де-факто с 10 октября Акция приведи друга не работает. Во всяком случае у меня. Получил карту мой друг и ее использует. + Родственницу в начале ноября привел (правда, получив 0й лимит она ее не юзает, оскорбившись). В обоих случаях тишина.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 20 лис, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:50

  югин написав:Кому-то выплатили обещанные 50 грн за "друга", оформившего Б5 по рекомендации?
с 20 октября горячка решает вопрос, представитель TASCOMBANK на этом сайте взял данные и тоже упал на мороз.....

аналогічно - ні гарячка, ні представник тут допомогти не можуть...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:04

  Slx написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:І менш прекрасній половині теж оформляється як додаткова до В5.

Є реальний прецедент, коли Пудру як додаткову видали на чоловіче ім'я?

НІ. Сказали ж - хочеш собі додаткову Пудру - приходь із жінкою. На її ім'я тобі додаткова Пудра. Як це робиться - хз, але прецедент цього на форумі був.


Ну а я про що? Жінку ж не номінально потрібно пред'являти, вони оформлять її як клієнта і на неї додаткову картку як на 3-ю особу. Я відреагував на твердження, що чоловіку можуть оформити Пудру, як додаткову до В5 (з контексту запитання випливає, що на його ж ім'я). Таких прецедентів я тут поки на бачив і до цього така можливість активно заперечувалася усіма офіційними каналами банку. Тому питання, вище нас інформують чидезінформують.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:12

  klug написав:Ну а я про що? ... Таких прецедентів я тут поки на бачив і до цього така можливість активно заперечувалася усіма офіційними каналами банку. Тому питання, вище нас інформують чидезінформують.

Не знаю, про що, але про що я кажу прецеденти були.

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Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:21

Re: ТАСКОМБАНК

югин написав:Кому-то выплатили обещанные 50 грн за "друга", оформившего Б5 по рекомендации?
с 20 октября горячка решает вопрос, представитель TASCOMBANK на этом сайте взял данные и тоже упал на мороз.....
Был успешный опыт, конец сентября заявка, 4 октября 50 зашло на кешбек
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:31

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Таких прецедентів я тут поки на бачив і до цього така можливість активно заперечувалася усіма офіційними каналами банку.

Когда Пудра только запускалась, один форумчанин с аватаркой в виде "фото мужчины" ;) бахвалился тут что ему Пудру оформили. Правда потом на уточняющие вопросы свое сообщение удалил. Но как говорится "осадочек остался" :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:40

  Flamingo написав:
  klug написав:Таких прецедентів я тут поки на бачив і до цього така можливість активно заперечувалася усіма офіційними каналами банку.

Когда Пудра только запускалась, один форумчанин с аватаркой в виде "фото мужчины" ;) бахвалился тут что ему Пудру оформили. Правда потом на уточняющие вопросы свое сообщение удалил. Но как говорится "осадочек остался" :twisted:

Та видають пудру і не жінкам...знаю прецендент.
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