Так при выдаче розовой коробочки происходит инициация в женщину: водят хоровод, сыпят конфети, и лепят стикеры из коробочки. Мне страшно стало, я на жену все оформил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:12
Так при выдаче розовой коробочки происходит инициация в женщину: водят хоровод, сыпят конфети, и лепят стикеры из коробочки. Мне страшно стало, я на жену все оформил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:00
Re: ТАСКОМБАНК
Кому-то выплатили обещанные 50 грн за "друга", оформившего Б5 по рекомендации?
с 20 октября горячка решает вопрос, представитель TASCOMBANK на этом сайте взял данные и тоже упал на мороз.....
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:26
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:35
НІ. Сказали ж - хочеш собі додаткову Пудру - приходь із жінкою. На її ім'я тобі додаткова Пудра. Як це робиться - хз, але прецедент цього на форумі був.
югин, Де-факто с 10 октября Акция приведи друга не работает. Во всяком случае у меня. Получил карту мой друг и ее использует. + Родственницу в начале ноября привел (правда, получив 0й лимит она ее не юзает, оскорбившись). В обоих случаях тишина.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 20 лис, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:50
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:04
Ну а я про що? Жінку ж не номінально потрібно пред'являти, вони оформлять її як клієнта і на неї додаткову картку як на 3-ю особу. Я відреагував на твердження, що чоловіку можуть оформити Пудру, як додаткову до В5 (з контексту запитання випливає, що на його ж ім'я). Таких прецедентів я тут поки на бачив і до цього така можливість активно заперечувалася усіма офіційними каналами банку. Тому питання, вище нас інформують чидезінформують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:12
Не знаю, про що, але про що я кажу прецеденти були.
LetMeПошуквтеміThatForYou.
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:21
Re: ТАСКОМБАНК
Был успешный опыт, конец сентября заявка, 4 октября 50 зашло на кешбек
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:31
Re: ТАСКОМБАНК
Когда Пудра только запускалась, один форумчанин с аватаркой в виде "фото мужчины" бахвалился тут что ему Пудру оформили. Правда потом на уточняющие вопросы свое сообщение удалил. Но как говорится "осадочек остался"
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:40
Та видають пудру і не жінкам...знаю прецендент.
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