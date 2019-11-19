ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:39
novichok написав:
Порекомендуйте адекватное отделение в Киеве для открытия Б5 валютной.
Могу рекомендовать отд. 36 - менеджер толковая, очереди нет.
Только реально оно находится не на Лобановского 119, как указано на
https://tascombank.ua/branch
, а в одном из корпусов МАУП (ул. Фрометьевская) Надпись снаружи - "Институт права", отделение видно только изнутри). По схеме
http://maup.com.ua/ua/kontakti/plan-she ... -maup.html
номер 7.
P.S. На карте
https://tascombank.ua/branch
также неверно стоит маркер отделения 36, почему-то смотрит на дом. 18. И ошибочка с маркером отделения 21 ул. Васильковская 30 - на карте маркер стоит на фабрике Рошен
А маркер отд. 60 (вул. Велика Васильківська, 132) как раз смотрит на отд. 21. Просьба к представителю - поправьте карту, пожалуйста.
На гугл мапс отд. 36 указано корректно:
Востаннє редагувалось
wildlynx
в Сер 20 лис, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
wildlynx
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:43
wildlynx спс
novichok
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:51
Неожиданно налили лимит на Б5.
1.Как гасить, как приват,моно, в последний день до 23-59 или как покойную дельту, только в опер время? 2.кеш бек на какие операции насчитывают?
novichok
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:59
novichok написав:
1.Как гасить, как приват,моно, в последний день до 23-59 или как покойную дельту, только в опер время?
Пимпой в приложении в опервремя.
novichok написав:
2.кеш бек на какие операции насчитывают?
1% практически на все (ну кроме квази-кэша, переводов и т.п.) - 2% на продукты и кажется АЗС
Flamingo
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:04
novichok написав:
Неожиданно налили лимит на Б5.
1.Как гасить, как приват,моно, в последний день до 23-59 или как покойную дельту, только в опер время?
2.кеш бек на какие операции насчитывают?
В конце документа (Додаток N1) - список MCC, по которым 2% за кредитные:
https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_UMOVY_PROGRAMY_%C2%ABZAOShchADZhUY_NA_POKUPKAKh_Z_TASKOMBANK%C2%BB_shcho_vstupliat_v_diiu_z_01.05.2019_(1).pdf
wildlynx
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:06
Flamingo написав: novichok написав:
1.Как гасить, как приват,моно, в последний день до 23-59 или как покойную дельту, только в опер время?
Пимпой в приложении в опервремя.
novichok написав:
2.кеш бек на какие операции насчитывают?
1% практически на все (ну кроме квази-кэша, переводов и т.п.) - 2% на продукты и кажется АЗС
1. Только ПИМПОЙ? Р2Р не пойдет?
novichok
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:16
novichok написав: Flamingo написав: novichok написав:
1.Как гасить, как приват,моно, в последний день до 23-59 или как покойную дельту, только в опер время?
Пимпой в приложении в опервремя.
novichok написав:
2.кеш бек на какие операции насчитывают?
1% практически на все (ну кроме квази-кэша, переводов и т.п.) - 2% на продукты и кажется АЗС
1. Только ПИМПОЙ? Р2Р не пойдет?
Если как вы пишете "в последний день" - то не подойдет. Но ПИМПА вполне работоспособна. Главное карту-донора привязать
Flamingo
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:28
Flamingo написав:
Если как вы пишете "в последний день" - то не подойдет. Но ПИМПА вполне работоспособна. Главное карту-донора привязать
Уточню. ПИМПА это Р2Р в приложении ТАСЮ?
novichok
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:33
Slx написав: klug написав:
Ну а я про що? ... Таких прецедентів я тут поки на бачив і до цього така можливість активно заперечувалася усіма офіційними каналами банку. Тому питання, вище нас інформують чидезінформують.
Не знаю, про що, але про що я кажу прецеденти були.
LetMe ПошуквтеміThatForYou.
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Квесторе_поверніться
стверджує, що чоловік може оформити як допку
на себе
. За вашим посиланням чітко написано, що форумчанину оформили допку
на дружину
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klug
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