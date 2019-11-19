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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3035303630373038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:39

  novichok написав:Порекомендуйте адекватное отделение в Киеве для открытия Б5 валютной.


Могу рекомендовать отд. 36 - менеджер толковая, очереди нет.
Только реально оно находится не на Лобановского 119, как указано на https://tascombank.ua/branch , а в одном из корпусов МАУП (ул. Фрометьевская) Надпись снаружи - "Институт права", отделение видно только изнутри). По схеме http://maup.com.ua/ua/kontakti/plan-she ... -maup.html номер 7.

P.S. На карте https://tascombank.ua/branch также неверно стоит маркер отделения 36, почему-то смотрит на дом. 18. И ошибочка с маркером отделения 21 ул. Васильковская 30 - на карте маркер стоит на фабрике Рошен :) А маркер отд. 60 (вул. Велика Васильківська, 132) как раз смотрит на отд. 21. Просьба к представителю - поправьте карту, пожалуйста.

На гугл мапс отд. 36 указано корректно:
Зображення
Востаннє редагувалось wildlynx в Сер 20 лис, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:43

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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:51

Неожиданно налили лимит на Б5.
1.Как гасить, как приват,моно, в последний день до 23-59 или как покойную дельту, только в опер время?
2.кеш бек на какие операции насчитывают?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:59

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:1.Как гасить, как приват,моно, в последний день до 23-59 или как покойную дельту, только в опер время?

Пимпой в приложении в опервремя.
  novichok написав:2.кеш бек на какие операции насчитывают?

1% практически на все (ну кроме квази-кэша, переводов и т.п.) - 2% на продукты и кажется АЗС
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:04

  novichok написав:Неожиданно налили лимит на Б5.
1.Как гасить, как приват,моно, в последний день до 23-59 или как покойную дельту, только в опер время?
2.кеш бек на какие операции насчитывают?


В конце документа (Додаток N1) - список MCC, по которым 2% за кредитные:
https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_UMOVY_PROGRAMY_%C2%ABZAOShchADZhUY_NA_POKUPKAKh_Z_TASKOMBANK%C2%BB_shcho_vstupliat_v_diiu_z_01.05.2019_(1).pdf
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:06

  Flamingo написав:
  novichok написав:1.Как гасить, как приват,моно, в последний день до 23-59 или как покойную дельту, только в опер время?

Пимпой в приложении в опервремя.
  novichok написав:2.кеш бек на какие операции насчитывают?

1% практически на все (ну кроме квази-кэша, переводов и т.п.) - 2% на продукты и кажется АЗС

1. Только ПИМПОЙ? Р2Р не пойдет?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:16

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:1.Как гасить, как приват,моно, в последний день до 23-59 или как покойную дельту, только в опер время?

Пимпой в приложении в опервремя.
  novichok написав:2.кеш бек на какие операции насчитывают?

1% практически на все (ну кроме квази-кэша, переводов и т.п.) - 2% на продукты и кажется АЗС

1. Только ПИМПОЙ? Р2Р не пойдет?

Если как вы пишете "в последний день" - то не подойдет. Но ПИМПА вполне работоспособна. Главное карту-донора привязать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:28

  Flamingo написав:Если как вы пишете "в последний день" - то не подойдет. Но ПИМПА вполне работоспособна. Главное карту-донора привязать

Уточню. ПИМПА это Р2Р в приложении ТАСЮ?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:33

  Slx написав:
  klug написав:Ну а я про що? ... Таких прецедентів я тут поки на бачив і до цього така можливість активно заперечувалася усіма офіційними каналами банку. Тому питання, вище нас інформують чидезінформують.

Не знаю, про що, але про що я кажу прецеденти були.

LetMeПошуквтеміThatForYou.

Ви троль чи знущаєтесь? Квесторе_поверніться стверджує, що чоловік може оформити як допку на себе. За вашим посиланням чітко написано, що форумчанину оформили допку на дружину.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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