Flamingo написав:Это кнопка "Погасить задолженность" в тас2ю. Проводится тасей не как р2р, а как р2а
Кнопка "Погасить КРЕДИТ" - она? "задолженность" не могу найти. И еще вопрос - она работает как p2a и в веб-версии https://tas2u.tascombank.ua и в мобильном приложении? А то в Альфе вроде web-версия умеет онлайн на счет (2a), а мобильное - только на карту (2p)...
Flamingo написав:Это кнопка "Погасить задолженность" в тас2ю. Проводится тасей не как р2р, а как р2а
Кнопка "Погасить КРЕДИТ" - она? "задолженность" не могу найти. И еще вопрос - она работает как p2a и в веб-версии https://tas2u.tascombank.ua и в мобильном приложении? А то в Альфе вроде web-версия умеет онлайн на счет (2a), а мобильное - только на карту (2p)...
Да она. Писал "по смыслу" - точное название кнопок в т2ю наизусть не учу, извините. Оба версии т2ю - и вэб, и мобайл - проводят операцию погашения "монопенисуально" - то есть одинаково
Flamingo написав:Открыть пудру на кого-то из близких женского рода - можете. Пошагово не подскажу, поскольку мои "девочки" все открывали свои "пудры" сами и на свои персональные лимиты, никак не связанные с моей б5.
пудра это как допка к Б5, верно? как допка к кредитному лимиту
А когда ее открывали? На этой неделе открывали или подавали заявку на кредлим и одобрили? Или давно была с нулевым и вдруг просто так дали?
сегодня. хотел открыть B5 в гривне и долл для валютообмена, сказали без подачи на кредлимит гривневую B5 открыть нельзя. Попросил наобум 10 т. Подали, одобрили, хотя я и не надеялся. Киев. Крещатик 17. Навязали, правда, какую-то страховку, если будет кредлиммит. Теперь нужно идти закрывать ее.
novichok, Страховка всегда дает кредлим) Но потом, пожалуйста, расскажите не понизили ли вам кредлим после того, как от нее отказались. И как легко.
klug написав:
Slx написав:
klug написав:Є реальний прецедент, коли Пудру як додаткову видали на чоловіче ім'я?
НІ. Сказали ж - хочеш собі додаткову Пудру - приходь із жінкою. На її ім'я тобі додаткова Пудра. Як це робиться - хз, але прецедент цього на форумі був.
Ну а я про що? ...через пару часов: Ви троль чи знущаєтесь? Квесторе_поверніться стверджує, що чоловік може оформити як допку на себе. За вашим посиланням чітко написано, що форумчанину оформили допку на дружину.
Подивіться на себе або прочитайте історію. Я з самого початку писав про додаткову чоловіку на ім'я жінки. А те що інші стверджували інакше - удачі вам! Потім розкажете Бо як писали, був один, але повидаляв свої повідомлення.